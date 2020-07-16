БАТЭ - Эльбасани 16 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Эльбасани, которое состоится 16 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виталий Васильевич Рогожкин
|Иван Гвозденович
|07.07.2026
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
Ла Фиорита
|1 : 0
|0 : 2
| Эльбасани
БАТЭ
|1 : 1
|16.07
| Зиря
Торпедо Кт
|3 : 0
|16.07
| Коннас Куэй
Балкани
|0 : 0
|16.07
| Дифферданж
Ильвес
|0 : 0
|16.07
| Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
|2 : 1
|16.07
| Нымме Калью
Линфилд
|1 : 0
|16.07
| Лиепая
Дечич
|1 : 0
|15.07
| Дила
Виртус
|3 : 1
|16.07
| Алашкерт
Елимай
|1 : 1
|16.07
| Хегельманн
Пайде
|1 : 1
|16.07
| Марсашлокк
Пюник
|0 : 3
|16.07
| Богемианс
Сент-Джозефс
|2 : 0
|16.07
|Команда
|1
|2
| Динамо Мн
Силекс
|0 : 1
|16.07
| Вележ
Милсами
|1 : 1
|16.07
| Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
|1 : 2
|16.07
| Европа
Шкендия
|0 : 5
|16.07
| Карнарвон Таун
Левадия
|0 : 5
|16.07
| Влажния
Малишева
|2 : 1
|15.07
| Гленторан
РФШ
|1 : 2
|16.07
| Петровац
Жальгирис
|1 : 3
|16.07
| Рунавик
Хамрун Спартанс
|1 : 1
|16.07
| Пенибонт
Санта-Колома
|0 : 1
|16.07
| Стьярнан
Викингур Г
|3 : 1
|16.07
| Динамо Т
Астана
|0 : 1
|16.07
| Сараево
Интер Т
|1 : 1
|16.07
|Команда
|1
|2
| Спартак Тр
ЦСКА 1948
|22.07
|30.07
| Паневежис
Тобол
|23.07
|30.07
| Мазервелл
ХБ Торсхавн
|23.07
|30.07
| ДАК 1904
FK Velez Mostar/FC Milsami Orh
|23.07
|30.07
| US Mondorf les Bains/Dinamo Tb
Petrovac/Zalgiris Vilnius
|23.07
|23.07
| Elbasani/BATE Borisov
Сьон
|23.07
|30.07
| ФКСБ
Ауда
|23.07
|30.07
| Alashkert FC/FC Yelimay
ЧФР Клуж
|23.07
|30.07
| Glentoran/RFS
Qarabag FK/Vestri
|23.07
|23.07
| Decic Tuzi/FK Liepaja
Аустрия В
|23.07
|30.07
| Дебрецен
Marsaxlokk FC/Pyunik
|23.07
|30.07
| Dila Gori/Virtus Acquaviva
Аполлон Л
|23.07
|30.07
| Валюр
Зриньски
|23.07
|30.07
| FC Sheriff/Aluminij
FC Dinamo City/FC Astana
|23.07
|23.07
| Vikingur/Stjarnan
FC Differdange 03/Ilves
|23.07
|23.07
| Bohemian FC/St Joseph's
Connah's Quay Nomads/Ballkani
|23.07
|23.07
| Hegelmann/Paide Linnameeskond
Zira/Torpedo Kutaisi
|23.07
|23.07
| Vllaznia/Malisheva
Хайберниан
|23.07
|30.07
| Партизан
Una Strassen/La Fiorita Monteg
|23.07
|30.07
| Вадуц
Mornar/Atletic Escaldes
|23.07
|30.07
| NSI Runavik/Hamrun Spartans
Копер
|23.07
|30.07
| Нефтчи Б
Dinamo Minsk/FK Sileks
|23.07
|30.07
| Пакш
Панатинаикос
|23.07
|30.07
| Флора
Нью-Сейнтс
|23.07
|30.07
| Вараждин
Яблонец
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| ХИК
Колрейн
|23.07
|30.07
| Ракув
Валлетта
|23.07
|30.07
| Vojvodina/Ferencvaros
Аякс
|23.07
|30.07
| Лугано
Дукагини
|23.07
|30.07
| Борац Б-Л
CS Petrocub/Egnatia
|23.07
|30.07
| Floriana/Shamrock Rovers
Дрита
|23.07
|30.07
| Риека
CSKA Sofia/Derry City
|23.07
|30.07
| Вардар
Рига
|23.07
|30.07
| Hajduk Split/Zilina
ГКС Катовице
|23.07
|30.07
| АЕК Ларнака
Бейтар
|23.07
|30.07
| Maxline Vitebsk/Universitatea
Kairat Almaty/Sutjeska
|23.07
|23.07
| Klaksvik/Atert Bissen
Дьёр
|23.07
|30.07
| Браво
Europa FC/KF Shkendija
|23.07
|30.07
| Гётеборг
Caernarfon/FCI Levadia
|23.07
|30.07
| Истанбул Башакшехир
FK Sarajevo/FC Inter Turku
|23.07
|30.07
| Penybont/FC Santa Coloma
Рапид В
|23.07
|30.07
| Вараждин
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| Шелбурн
Nomme JK Kalju/Linfield
|23.07
|30.07
| Dynamo Kyiv/Universitatea Cluj
Бранн
|23.07
|30.07
| Зимбру
Ноа
|23.07
|30.07
| ЛНЗ Черкассы
Гент
|23.07
|30.07
| Железничар П
Брага
|23.07
|30.07
| Хапоэль Т-А
Лудогорец
|23.07
|30.07
| ГАИС
Норшелланн
|23.07
|30.07
| Полесье
Копенгаген
|23.07
|29.07