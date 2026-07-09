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Силекс - Динамо Минск 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Силекс
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Силекс - Динамо Минск, которое состоится 16 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Силекс
Кратово, Северная Македония
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Главные тренеры
Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
09.07.2026 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Мн0 : 1Силекс
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 16.07
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 16.07
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 16.07
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 16.07
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 16.07
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 16.07
Лиепая
Дечич
1 : 0 15.07
Дила
Виртус
3 : 1 16.07
Алашкерт
Елимай
1 : 1 16.07
Хегельманн
Пайде
1 : 1 16.07
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 16.07
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 16.07
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 16.07
Вележ
Милсами
1 : 1 16.07
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 16.07
Европа
Шкендия
0 : 5 16.07
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 16.07
Влажния
Малишева
2 : 1 15.07
Гленторан
РФШ
1 : 2 16.07
Петровац
Жальгирис
1 : 3 16.07
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 16.07
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 16.07
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 16.07
Динамо Т
Астана
0 : 1 16.07
Сараево
Интер Т
1 : 1 16.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Спартак Тр
ЦСКА 1948
22.0730.07
Паневежис
Тобол
23.0730.07
Мазервелл
ХБ Торсхавн
23.0730.07
ДАК 1904
FK Velez Mostar/FC Milsami Orh
23.0730.07
US Mondorf les Bains/Dinamo Tb
Petrovac/Zalgiris Vilnius
23.0723.07
Elbasani/BATE Borisov
Сьон
23.0730.07
ФКСБ
Ауда
23.0730.07
Alashkert FC/FC Yelimay
ЧФР Клуж
23.0730.07
Glentoran/RFS
Qarabag FK/Vestri
23.0723.07
Decic Tuzi/FK Liepaja
Аустрия В
23.0730.07
Дебрецен
Marsaxlokk FC/Pyunik
23.0730.07
Dila Gori/Virtus Acquaviva
Аполлон Л
23.0730.07
Валюр
Зриньски
23.0730.07
FC Sheriff/Aluminij
FC Dinamo City/FC Astana
23.0723.07
Vikingur/Stjarnan
FC Differdange 03/Ilves
23.0723.07
Bohemian FC/St Joseph's
Connah's Quay Nomads/Ballkani
23.0723.07
Hegelmann/Paide Linnameeskond
Zira/Torpedo Kutaisi
23.0723.07
Vllaznia/Malisheva
Хайберниан
23.0730.07
Партизан
Una Strassen/La Fiorita Monteg
23.0730.07
Вадуц
Mornar/Atletic Escaldes
23.0730.07
NSI Runavik/Hamrun Spartans
Копер
23.0730.07
Нефтчи Б
Dinamo Minsk/FK Sileks
23.0730.07
Пакш
Панатинаикос
23.0730.07
Флора
Нью-Сейнтс
23.0730.07
Вараждин
Яблонец
23.0730.07
Команда12
ХИК
Колрейн
23.0730.07
Ракув
Валлетта
23.0730.07
Vojvodina/Ferencvaros
Аякс
23.0730.07
Лугано
Дукагини
23.0730.07
Борац Б-Л
CS Petrocub/Egnatia
23.0730.07
Floriana/Shamrock Rovers
Дрита
23.0730.07
Риека
CSKA Sofia/Derry City
23.0730.07
Вардар
Рига
23.0730.07
Hajduk Split/Zilina
ГКС Катовице
23.0730.07
АЕК Ларнака
Бейтар
23.0730.07
Maxline Vitebsk/Universitatea
Kairat Almaty/Sutjeska
23.0723.07
Klaksvik/Atert Bissen
Дьёр
23.0730.07
Браво
Europa FC/KF Shkendija
23.0730.07
Гётеборг
Caernarfon/FCI Levadia
23.0730.07
Истанбул Башакшехир
FK Sarajevo/FC Inter Turku
23.0730.07
Penybont/FC Santa Coloma
Рапид В
23.0730.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
Шелбурн
Nomme JK Kalju/Linfield
23.0730.07
Dynamo Kyiv/Universitatea Cluj
Бранн
23.0730.07
Зимбру
Ноа
23.0730.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
23.0730.07
Железничар П
Брага
23.0730.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
23.0730.07
ГАИС
Норшелланн
23.0730.07
Полесье
Копенгаген
23.0729.07

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