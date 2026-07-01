Ботафого - Сантос 17 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Сантос, которое состоится 17 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|30-й тур
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|21.09.2020
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|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2019
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|21.07.2019
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|18
|41
|2
|Фламенго
|17
|34
|3
|Флуминенсе
|18
|31
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|30
|5
|Ред Булл Брагантино
|18
|29
|6
|Баия
|17
|26
|7
|Коритиба
|18
|26
|8
|Сан-Паулу
|18
|25
|9
|Атлетико Минейро
|18
|24
|10
|Коринтианс
|18
|24
|11
|Крузейро
|18
|24
|12
|Ботафого
|17
|22
|13
|Витория
|17
|22
|14
|Интернасьонал
|18
|21
|15
|Сантос
|18
|21
|16
|Гремио
|18
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|18
|20
| 18
Зона вылета
|Ремо
|18
|18
| 19
Зона вылета
|Мирасол
|17
|16
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|17
|9