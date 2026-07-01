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Ботафого - Сантос 17 Июля прямая трансляция

17 Июля 2026 года в 01:30 (+03:00). , 19-й тур
Ботафого
Сантос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Сантос, которое состоится 17 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Сантос
Сантус
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
26.10.2025 Бразилия — Серия А 30-й тур Ботафого2 : 2Сантос
01.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур Сантос0 : 1Ботафого
26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Ботафого1 : 1Сантос
23.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Сантос2 : 2Ботафого
11.11.2022 Бразилия - Серия А 37-й тур Ботафого3 : 0Сантос
21.07.2022 Бразилия - Серия А 18-й тур Сантос2 : 0Ботафого
17.01.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Сантос2 : 1Ботафого
21.09.2020 Бразилия - Серия А 11-й тур Ботафого0 : 0Сантос
04.11.2019 Бразилия - Серия А 30-й тур Сантос4 : 1Ботафого
21.07.2019 Бразилия - Серия А 11-й тур Ботафого0 : 1Сантос
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1841
2 Фламенго1734
3 Флуминенсе1831
4 Атлетико Паранаэнсе1830
5 Ред Булл Брагантино1829
6 Баия1726
7 Коритиба1826
8 Сан-Паулу1825
9 Атлетико Минейро1824
10 Коринтианс1824
11 Крузейро1824
12 Ботафого1722
13 Витория1722
14 Интернасьонал1821
15 Сантос1821
16 Гремио1821
17
Зона вылета
Васко да Гама1820
18
Зона вылета
Ремо1818
19
Зона вылета
Мирасол1716
20
Зона вылета
Шапекоэнсе179

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