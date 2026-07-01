Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 18 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Ред Булл Брагантино, которое состоится 18 Июля 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Вагнер Мансини
|23.08.2025
|Бразилия — Серия А
|21-й тур
|4 : 2
|06.04.2025
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|23.10.2023
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|26.09.2021
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|14.06.2021
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|18
|41
|2
|Фламенго
|17
|34
|3
|Флуминенсе
|18
|31
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|30
|5
|Ред Булл Брагантино
|18
|29
|6
|Баия
|17
|26
|7
|Коритиба
|18
|26
|8
|Сан-Паулу
|18
|25
|9
|Атлетико Минейро
|18
|24
|10
|Коринтианс
|18
|24
|11
|Крузейро
|18
|24
|12
|Ботафого
|17
|22
|13
|Витория
|17
|22
|14
|Интернасьонал
|18
|21
|15
|Сантос
|18
|21
|16
|Гремио
|18
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|18
|20
| 18
Зона вылета
|Ремо
|18
|18
| 19
Зона вылета
|Мирасол
|17
|16
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|17
|9