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Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 18 Июля прямая трансляция

18 Июля 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 19-й тур
Флуминенсе
Ред Булл Брагантино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Ред Булл Брагантино, которое состоится 18 Июля 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Браганса
Главные тренеры
Бразилия Вагнер Мансини
История личных встреч
23.08.2025 Бразилия — Серия А 21-й тур Ред Булл Брагантино4 : 2Флуминенсе
06.04.2025 Бразилия — Серия А 2-й тур Флуминенсе2 : 1Ред Булл Брагантино
28.07.2024 Бразилия - Серия А 20-й тур Ред Булл Брагантино0 : 1Флуминенсе
14.04.2024 Бразилия - Серия А 1-й тур Флуминенсе2 : 2Ред Булл Брагантино
23.10.2023 Бразилия - Серия А 28-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Флуминенсе
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Флуминенсе2 : 1Ред Булл Брагантино
13.11.2022 Бразилия - Серия А 38-й тур Ред Булл Брагантино0 : 1Флуминенсе
24.07.2022 Бразилия - Серия А 19-й тур Флуминенсе2 : 1Ред Булл Брагантино
26.09.2021 Бразилия - Серия А 22-й тур Флуминенсе2 : 1Ред Булл Брагантино
14.06.2021 Бразилия - Серия А 3-й тур Ред Булл Брагантино2 : 2Флуминенсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1841
2 Фламенго1734
3 Флуминенсе1831
4 Атлетико Паранаэнсе1830
5 Ред Булл Брагантино1829
6 Баия1726
7 Коритиба1826
8 Сан-Паулу1825
9 Атлетико Минейро1824
10 Коринтианс1824
11 Крузейро1824
12 Ботафого1722
13 Витория1722
14 Интернасьонал1821
15 Сантос1821
16 Гремио1821
17
Зона вылета
Васко да Гама1820
18
Зона вылета
Ремо1818
19
Зона вылета
Мирасол1716
20
Зона вылета
Шапекоэнсе179

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