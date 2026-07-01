Женис - Улытау 18 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Улытау, которое состоится 18 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|17
|40
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|18
|39
| 3
Лига конференций
|Астана
|17
|29
|4
|Окжетпес
|17
|27
|5
|Елимай
|16
|26
|6
|Улытау
|17
|26
|7
|Актобе
|17
|25
|8
|Женис
|17
|21
|9
|Атырау
|16
|18
|10
|Жетысу
|17
|18
|11
|Тобол
|17
|18
|12
|Кайсар
|18
|18
|13
|Каспий
|17
|17
|14
|Алтай
|17
|16
| 15
Зона вылета
|Кызыл-Жар
|17
|15
| 16
Зона вылета
|Иртыш П
|17
|11