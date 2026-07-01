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Атырау - Кайрат 18 Июля прямая трансляция

18 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
Атырау
Кайрат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Кайрат, которое состоится 18 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
13.06.2026Казахстан — Премьер-лига13-й турКайрат1 : 1Атырау
16.04.2025Казахстан — Премьер-лига4-й турКайрат4 : 0Атырау
06.04.2025Казахстан — Премьер-лига16-й турАтырау1 : 4Кайрат
10.11.2024Казахстан — Премьер-лига26-й турАтырау0 : 1Кайрат
04.05.2024Казахстан — Премьер-лига7-й турКайрат1 : 0Атырау
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й турАтырау0 : 0Кайрат
05.03.2023Казахстан - Премьер-лига1-й турКайрат2 : 2Атырау
09.10.2022Казахстан - Премьер-лига22-й турАтырау1 : 2Кайрат
07.05.2022Казахстан - Премьер-лига10-й турКайрат0 : 3Атырау
02.07.2021Казахстан - Премьер-лига19-й турКайрат5 : 0Атырау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1740
2
Лига конференций
Кайрат1839
3
Лига конференций
Астана1729
4 Окжетпес1727
5 Елимай1626
6 Улытау1726
7 Актобе1725
8 Женис1721
9 Атырау1618
10 Жетысу1718
11 Тобол1718
12 Кайсар1818
13 Каспий1717
14 Алтай1716
15
Зона вылета
Кызыл-Жар1715
16
Зона вылета
Иртыш П1711

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