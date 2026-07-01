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Испания - Аргентина 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
19 Июля 2026 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Финал
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Испания
Аргентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Аргентина, которое состоится 19 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Финал, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Аргентина
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
27.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Испания6 : 1Аргентина
07.09.2010 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2010 Аргентина4 : 1Испания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧМ-2026: Испания — Аргентина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
3 : 0
Португалия
Хорватия
2 : 1
Швейцария
Алжир
2 : 0
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Канада
Марокко
0 : 3
Парагвай
Франция
0 : 1
Бразилия
Норвегия
1 : 2
Мексика
Англия
2 : 3
Португалия
Испания
0 : 1
США
Бельгия
1 : 4
Аргентина
Египет
3 : 2
Швейцария
Колумбия
0 : 0 4 : 3
1/4 финала
Франция
Марокко
2 : 0
Испания
Бельгия
2 : 1
Норвегия
Англия
1 : 2 ДВ
Аргентина
Швейцария
3 : 1 ДВ
1/2 финала
Франция
Испания
0 : 2
Англия
Аргентина
1 : 2
За 3-е место
Франция
Англия
19.07
Финал
Испания
Аргентина
19.07
Кто победит?
34 голосов болельщиков
Испания
50%
Ничья
6%
Аргентина
44%

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