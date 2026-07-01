Урал - Енисей 19 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Енисей, которое состоится 19 Июля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Николаевич Юран
|Сергей Абуезидович Ташуев
|22.03.2026
|Россия — Лига Pari
|25-й тур
|2 : 4
|10.08.2025
|Россия — Лига Pari
|4-й тур
|0 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|4 : 3
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|3 : 2
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 2
|14.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|24.09.2015
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|26.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 1
|16.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уфа
|1
|3
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|1
|3
|5
|Енисей
|1
|3
|6
|Арсенал Т
|1
|3
|7
|Торпедо М
|1
|3
|8
|Велес
|1
|3
|9
|Сочи
|1
|1
|10
|Шинник
|1
|1
|11
|Текстильщик
|1
|0
|12
|Волга Ул
|1
|0
|13
|Урал
|1
|0
|14
|Нефтехимик
|1
|0
|15
|Ротор
|1
|0
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|1
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|1
|0