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Урал - Енисей 19 Июля прямая трансляция

19 Июля 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 2-й тур
Урал
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Енисей, которое состоится 19 Июля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
22.03.2026 Россия — Лига Pari 25-й тур Урал2 : 4Енисей
10.08.2025 Россия — Лига Pari 4-й тур Енисей0 : 2Урал
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Урал4 : 3Енисей
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Енисей3 : 0Урал
07.04.2019 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Урал3 : 2Енисей
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Енисей1 : 2Урал
14.02.2017 Кубок ФНЛ Группа B. 2-й тур Урал0 : 2Енисей
24.09.2015 Кубок России 1/16 финала Енисей1 : 2Урал
26.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Енисей0 : 1Урал
16.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Урал1 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уфа13
2
Повышение
Нижний Новгород13
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс13
4
Плей-офф за повышение
Челябинск13
5 Енисей13
6 Арсенал Т13
7 Торпедо М13
8 Велес13
9 Сочи11
10 Шинник11
11 Текстильщик10
12 Волга Ул10
13 Урал10
14 Нефтехимик10
15 Ротор10
16
Зона вылета
КАМАЗ10
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск10
18
Зона вылета
Ленинградец10

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