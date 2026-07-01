КАМАЗ - Нижний Новгород 19 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Нижний Новгород, которое состоится 19 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Антон Геннадьевич Хазов
|Вадим Вячеславович Гаранин
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|11.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|25.05.2017
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|25-й тур
|1 : 2
|11.10.2016
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|15-й тур
|1 : 0
|29.08.2016
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|7-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уфа
|1
|3
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|1
|3
|5
|Енисей
|1
|3
|6
|Арсенал Т
|1
|3
|7
|Торпедо М
|1
|3
|8
|Велес
|1
|3
|9
|Сочи
|1
|1
|10
|Шинник
|1
|1
|11
|Текстильщик
|1
|0
|12
|Волга Ул
|1
|0
|13
|Урал
|1
|0
|14
|Нефтехимик
|1
|0
|15
|Ротор
|1
|0
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|1
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|1
|0