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Велес - Челябинск 19 Июля прямая трансляция

19 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 2-й тур
Велес
Челябинск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Челябинск, которое состоится 19 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Велес
Москва
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур Велес2 : 1Челябинск
23.04.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 9-й тур Челябинск3 : 1Велес
10.11.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур Челябинск1 : 3Велес
15.09.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур Велес1 : 3Челябинск
26.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Велес0 : 1Челябинск
14.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур Челябинск0 : 0Велес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уфа13
2
Повышение
Нижний Новгород13
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс13
4
Плей-офф за повышение
Челябинск13
5 Енисей13
6 Арсенал Т13
7 Торпедо М13
8 Велес13
9 Сочи11
10 Шинник11
11 Текстильщик10
12 Волга Ул10
13 Урал10
14 Нефтехимик10
15 Ротор10
16
Зона вылета
КАМАЗ10
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск10
18
Зона вылета
Ленинградец10

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