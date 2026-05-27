Текстильщик - Уфа 19 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Уфа, которое состоится 19 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Омари Михайлович Тетрадзе
|13.07.2026
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|2 : 1
|13.06.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|2 : 0
|07.06.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|0 : 2
|31.05.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|0 : 2
|27.05.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уфа
|1
|3
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|1
|3
|5
|Енисей
|1
|3
|6
|Арсенал Т
|1
|3
|7
|Торпедо М
|1
|3
|8
|Велес
|1
|3
|9
|Сочи
|1
|1
|10
|Шинник
|1
|1
|11
|Текстильщик
|1
|0
|12
|Волга Ул
|1
|0
|13
|Урал
|1
|0
|14
|Нефтехимик
|1
|0
|15
|Ротор
|1
|0
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|1
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|1
|0