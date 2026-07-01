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Сочи - Спартак Кс 19 Июля прямая трансляция

19 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 2-й тур
Сочи
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак Кс, которое состоится 19 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
30.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала Сочи2 : 2 4 : 2Спартак Кс
30.04.2017 Второй дивизион - Запад 21-й тур Спартак Кс1 : 2Сочи
17.09.2016 Второй дивизион - Запад 9-й тур Сочи3 : 3Спартак Кс
01.11.2015 Второй дивизион - Запад 18-й тур Сочи3 : 2Спартак Кс
12.08.2015 Второй дивизион - Запад 4-й тур Спартак Кс2 : 1Сочи
25.04.2012 Второй дивизион - Запад 40-й тур Спартак Кс0 : 1Сочи
22.08.2011 Второй дивизион - Запад 24-й тур Сочи2 : 3Спартак Кс
24.05.2011 Второй дивизион - Запад 8-й тур Спартак Кс0 : 0Сочи
31.10.2009 Второй дивизион — Запад — 2009 40-й тур Сочи1 : 0Спартак Кс
21.07.2009 Второй дивизион — Запад — 2009 20-й тур Спартак Кс2 : 0Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уфа13
2
Повышение
Нижний Новгород13
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс13
4
Плей-офф за повышение
Челябинск13
5 Енисей13
6 Арсенал Т13
7 Торпедо М13
8 Велес13
9 Сочи11
10 Шинник11
11 Текстильщик10
12 Волга Ул10
13 Урал10
14 Нефтехимик10
15 Ротор10
16
Зона вылета
КАМАЗ10
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск10
18
Зона вылета
Ленинградец10

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