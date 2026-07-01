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Торпедо М - Волга Ул 19 Июля прямая трансляция

19 Июля 2026 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 2-й тур
Торпедо М
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Волга Ул, которое состоится 19 Июля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
21.11.2025 Россия — Лига Pari 20-й тур Волга Ул2 : 0Торпедо М
12.09.2025 Россия — Лига Pari 10-й тур Торпедо М2 : 3Волга Ул
25.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 35-й тур Торпедо М3 : 1Волга Ул
04.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 15-й тур Волга Ул1 : 0Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уфа13
2
Повышение
Нижний Новгород13
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс13
4
Плей-офф за повышение
Челябинск13
5 Енисей13
6 Арсенал Т13
7 Торпедо М13
8 Велес13
9 Сочи11
10 Шинник11
11 Текстильщик10
12 Волга Ул10
13 Урал10
14 Нефтехимик10
15 Ротор10
16
Зона вылета
КАМАЗ10
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск10
18
Зона вылета
Ленинградец10

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