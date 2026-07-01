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Арсенал Т - Нефтехимик 19 Июля прямая трансляция

19 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 2-й тур
Арсенал Т
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Нефтехимик, которое состоится 19 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
30.11.2025 Россия — Лига Pari 21-й тур Арсенал Т0 : 0Нефтехимик
29.09.2025 Россия — Лига Pari 12-й тур Нефтехимик1 : 0Арсенал Т
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2Арсенал Т
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал Т1 : 1Нефтехимик
11.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т1 : 0Нефтехимик
01.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик0 : 0Арсенал Т
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Нефтехимик1 : 0Арсенал Т
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Нефтехимик2 : 3Арсенал Т
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уфа13
2
Повышение
Нижний Новгород13
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс13
4
Плей-офф за повышение
Челябинск13
5 Енисей13
6 Арсенал Т13
7 Торпедо М13
8 Велес13
9 Сочи11
10 Шинник11
11 Текстильщик10
12 Волга Ул10
13 Урал10
14 Нефтехимик10
15 Ротор10
16
Зона вылета
КАМАЗ10
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск10
18
Зона вылета
Ленинградец10

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