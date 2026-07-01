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Алтай - Актобе 19 Июля прямая трансляция

19 Июля 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
Алтай
Актобе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алтай - Актобе, которое состоится 19 Июля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алтай
Семей
Актобе
Актобе
История личных встреч
14.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Актобе2 : 0Алтай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1740
2
Лига конференций
Кайрат1839
3
Лига конференций
Астана1729
4 Окжетпес1727
5 Елимай1626
6 Улытау1726
7 Актобе1725
8 Женис1721
9 Атырау1618
10 Жетысу1718
11 Тобол1718
12 Кайсар1818
13 Каспий1717
14 Алтай1716
15
Зона вылета
Кызыл-Жар1715
16
Зона вылета
Иртыш П1711

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