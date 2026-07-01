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Ротор - СКА-Хабаровск 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600
20 Июля 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 2-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
Ротор
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - СКА-Хабаровск, которое состоится 20 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Михаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
18.04.2026 Россия — Лига Pari 29-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Ротор
07.09.2025 Россия — Лига Pari 9-й тур Ротор1 : 0СКА-Хабаровск
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Ротор
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Ротор1 : 1СКА-Хабаровск
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Ротор
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Ротор0 : 0СКА-Хабаровск
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор5 : 3СКА-Хабаровск
28.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Ротор2 : 2СКА-Хабаровск
13.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Ротор
23.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород26
2
Повышение
Велес26
3
Плей-офф за повышение
Уфа24
4
Плей-офф за повышение
Шинник24
5 Урал23
6 Торпедо М13
7 Спартак Кс13
8 Челябинск23
9 Арсенал Т13
10 Енисей23
11 Сочи11
12 Текстильщик21
13 Волга Ул10
14 Нефтехимик10
15 Ротор10
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск10
17
Зона вылета
КАМАЗ20
18
Зона вылета
Ленинградец20

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