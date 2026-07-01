Ротор - СКА-Хабаровск 20 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - СКА-Хабаровск, которое состоится 20 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Михаил Николаевич Семёнов
|18.04.2026
|Россия — Лига Pari
|29-й тур
|1 : 2
|07.09.2025
|Россия — Лига Pari
|9-й тур
|1 : 0
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 0
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|5 : 3
|28.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 2
|13.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|23.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|2
|6
| 2
Повышение
|Велес
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Уфа
|2
|4
| 4
Плей-офф за повышение
|Шинник
|2
|4
|5
|Урал
|2
|3
|6
|Торпедо М
|1
|3
|7
|Спартак Кс
|1
|3
|8
|Челябинск
|2
|3
|9
|Арсенал Т
|1
|3
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Сочи
|1
|1
|12
|Текстильщик
|2
|1
|13
|Волга Ул
|1
|0
|14
|Нефтехимик
|1
|0
|15
|Ротор
|1
|0
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|2
|0