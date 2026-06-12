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Иберия 1999 - Слован 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
21 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Иберия 1999
Слован Бр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иберия 1999 - Слован Бр, которое состоится 21 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
Слован Бр
Братислава, Словакия
История личных встреч
14.07.2026 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Иберия 19992 : 2
08.07.2026 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 3Иберия 1999
23.06.2026 Грузия — Высшая лига 19-й тур Иберия 19992 : 1
17.06.2026 Грузия — Высшая лига 18-й тур Иберия 19991 : 2
12.06.2026 Грузия — Высшая лига 8-й тур Иберия 19991 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 1 : 2
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 3 : 2
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 1 : 1
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 2 : 3
Вардар
КуПС
0 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 5 : 1
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 2 : 1
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 4 : 0
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 1 : 2
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 2 : 2
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 0 : 2
Флора
Иберия 1999
2 : 3 2 : 2
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 6 : 1
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 1 : 0
2-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
КуПС
21.0728.07
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
21.0728.07
Мьельбю
Линкольн
21.0728.07
Иберия 1999
Слован Бр
21.0729.07
Орхус
Лех П
21.0729.07
Тун
Динамо З
21.0728.07
Фенербахче
Гурник З
21.0729.07
Команда12
Штурм
Хартс
21.0728.07
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
21.0729.07
Ларн
Црвена Звезда
21.0729.07
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
21.0729.07
Омония
Кайрат
22.0729.07
Левски
Университатя Кр
22.0729.07
Эгнатия
Целе
22.0728.07
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Иберия 1999
0%
Ничья
33%
Слован
67%

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