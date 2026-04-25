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Тун - Динамо Загреб 21 Июля прямая трансляция

21 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Тун
Динамо З

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тун - Динамо Загреб, которое состоится 21 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тун
Тун, Швейцария
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
Хорватия Марио Ковачевич
История личных встреч
17.05.2026 Швейцария — Суперлига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 1 : 1Тун
14.05.2026 Швейцария — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Тун3 : 8
10.05.2026 Швейцария — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 2 : 0Тун
02.05.2026 Швейцария — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 3 : 1Тун
25.04.2026 Швейцария — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Тун0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 1 : 2
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 3 : 2
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 1 : 1
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 2 : 3
Вардар
КуПС
0 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 5 : 1
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 2 : 1
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 4 : 0
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 1 : 2
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 2 : 2
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 0 : 2
Флора
Иберия 1999
2 : 3 2 : 2
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 6 : 1
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 1 : 0
2-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
КуПС
21.0728.07
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
21.0728.07
Мьельбю
Линкольн
21.0728.07
Иберия 1999
Слован Бр
21.0729.07
Орхус
Лех П
21.0729.07
Тун
Динамо З
21.0728.07
Фенербахче
Гурник З
21.0729.07
Команда12
Штурм
Хартс
21.0728.07
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
21.0729.07
Ларн
Црвена Звезда
21.0729.07
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
21.0729.07
Омония
Кайрат
22.0729.07
Левски
Университатя Кр
22.0729.07
Эгнатия
Целе
22.0728.07

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