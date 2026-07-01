Ларн - Црвена Звезда 21 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ларн - Црвена Звезда, которое состоится 21 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Инвер Парк (Ларн, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Гари Хаверон
|Деян Станкович
|14.07.2026
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|07.07.2026
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|1 : 2
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|3 : 2
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|1 : 1
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|2 : 3
| Вардар
КуПС
|0 : 2
|2 : 3 ДВ
| Флориана
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|5 : 1
| Тре Фиори
Ларн
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|1 : 1
|4 : 0
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|2 : 1
|1 : 2
| Викингур Р
Дьёр
|1 : 0
|2 : 2
| Кайрат
Сутьеска
|2 : 1
|0 : 2
| Флора
Иберия 1999
|2 : 3
|2 : 2
| Петрокуб
Эгнатия
|1 : 1
|6 : 1
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
КуПС
|21.07
|28.07
| Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
|21.07
|28.07
| Мьельбю
Линкольн
|21.07
|28.07
| Иберия 1999
Слован Бр
|21.07
|29.07
| Орхус
Лех П
|21.07
|29.07
| Тун
Динамо З
|21.07
|28.07
| Фенербахче
Гурник З
|21.07
|29.07
|Команда
|1
|2
| Штурм
Хартс
|21.07
|28.07
| КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
|21.07
|29.07
| Ларн
Црвена Звезда
|21.07
|29.07
| Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
|21.07
|29.07
| Омония
Кайрат
|22.07
|29.07
| Левски
Университатя Кр
|22.07
|29.07
| Эгнатия
Целе
|22.07
|28.07