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Омония - Кайрат 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
22 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Омония
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Кайрат, которое состоится 22 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео ГСП (Никосия, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Главные тренеры
Казахстан Рафаэль Радикович Уразбахтин
История личных встреч
09.12.2021 Лига конференций Группа H. 6-й тур Омония0 : 0Кайрат
16.09.2021 Лига конференций Группа H. 1-й тур Кайрат0 : 0Омония
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 1 : 2
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 3 : 2
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 1 : 1
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 2 : 3
Вардар
КуПС
0 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 5 : 1
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 2 : 1
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 4 : 0
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 1 : 2
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 2 : 2
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 0 : 2
Флора
Иберия 1999
2 : 3 2 : 2
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 6 : 1
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 1 : 0
2-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
КуПС
21.0728.07
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
21.0728.07
Мьельбю
Линкольн
21.0728.07
Иберия 1999
Слован Бр
21.0729.07
Орхус
Лех П
21.0729.07
Тун
Динамо З
21.0728.07
Фенербахче
Гурник З
21.0729.07
Команда12
Штурм
Хартс
21.0728.07
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
21.0729.07
Ларн
Црвена Звезда
21.0729.07
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
21.0729.07
Омония
Кайрат
22.0729.07
Левски
Университатя Кр
22.0729.07
Эгнатия
Целе
22.0728.07
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Омония
29%
Ничья
29%
Кайрат
43%

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