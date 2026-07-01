Алашкерт - ЧФР Клуж 23 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - ЧФР Клуж, которое состоится 23 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.08.2018
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|09.08.2018
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
Ла Фиорита
|1 : 0
|0 : 2
| Эльбасани
БАТЭ
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
| Зиря
Торпедо Кт
|3 : 0
|0 : 3
| Коннас Куэй
Балкани
|0 : 0
|3 : 2
| Дифферданж
Ильвес
|0 : 0
|3 : 1
| Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
|2 : 1
|1 : 2
| Нымме Калью
Линфилд
|1 : 0
|2 : 2
| Лиепая
Дечич
|1 : 0
|1 : 2
| Дила
Виртус
|3 : 1
|1 : 0
| Алашкерт
Елимай
|1 : 1
|2 : 2 5 : 6
| Хегельманн
Пайде
|1 : 1
|3 : 0
| Марсашлокк
Пюник
|0 : 3
|1 : 0
| Богемианс
Сент-Джозефс
|2 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо Мн
Силекс
|0 : 1
|0 : 1 5 : 6
| Вележ
Милсами
|1 : 1
|0 : 1
| Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Европа
Шкендия
|0 : 5
|1 : 0
| Карнарвон Таун
Левадия
|0 : 5
|5 : 0
| Влажния
Малишева
|2 : 1
|5 : 0
| Гленторан
РФШ
|1 : 2
|2 : 0
| Петровац
Жальгирис
|1 : 3
|2 : 1
| Рунавик
Хамрун Спартанс
|1 : 1
|1 : 2
| Пенибонт
Санта-Колома
|0 : 1
|3 : 0
| Стьярнан
Викингур Г
|3 : 1
|2 : 2
| Динамо Т
Астана
|0 : 1
|1 : 4 ДВ
| Сараево
Интер Т
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Гётеборг
Левадия
|1 : 2
|30.07
| Флориана
Дрита
|1 : 1
|28.07
| Атерт Биссен
Дьёр
|2 : 6
|30.07
| Нефтчи Б
Динамо Мн
|22.07
|30.07
| Богемианс
Балкани
|22.07
|30.07
| Истанбул Башакшехир
Интер Т
|22.07
|30.07
| Вардар
Рига
|22.07
|28.07
| Спартак Тр
ЦСКА 1948
|22.07
|28.07
| Железничар П
Брага
|22.07
|30.07
| Алашкерт
ЧФР Клуж
|23.07
|30.07
| Лиепая
Аустрия В
|23.07
|30.07
| Паневежис
Тобол
|23.07
|30.07
| Малишева
Хайберниан
|23.07
|30.07
| Дебрецен
Пюник
|23.07
|30.07
| Дила
Аполлон Л
|23.07
|28.07
| Пайде
Зиря
|23.07
|30.07
| Динамо Тб
Жальгирис
|23.07
|30.07
| Пакш
Панатинаикос
|23.07
|30.07
| Хапоэль Т-А
Лудогорец
|23.07
|30.07
| ФКСБ
Ауда
|23.07
|30.07
| БАТЭ
Сьон
|23.07
|30.07
| Алюминий
Динамо Т
|23.07
|30.07
| Зимбру
Ноа
|23.07
|30.07
| Университатя
Бранн
|23.07
|30.07
| Вараждин
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Браво
Шкендия
|23.07
|30.07
| Флора
Нью-Сейнтс
|23.07
|30.07
| Жилина
ГКС Катовице
|23.07
|30.07
| ХИК
Колрейн
|23.07
|30.07
| Вараждин
Яблонец
|23.07
|30.07
| РФШ
Вестри
|23.07
|30.07
| АЕК Ларнака
Бейтар
|23.07
|30.07
| ДАК 1904
Вележ
|23.07
|30.07
| Ракув
Валлетта
|23.07
|30.07
| Санта-Колома
Рапид В
|23.07
|29.07
| МЛ Витебск
Сутьеска
|23.07
|30.07
| ГАИС
Норшелланн
|23.07
|30.07
| Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
|23.07
|30.07
| Полесье
Копенгаген
|23.07
|29.07
| Войводина
Аякс
|23.07
|30.07
| Лугано
Дукагини
|23.07
|29.07
| ЛНЗ Черкассы
Гент
|23.07
|30.07
| Борац Б-Л
Петрокуб
|23.07
|30.07
| Мазервелл
ХБ Торсхавн
|23.07
|30.07
| Рунавик
Копер
|23.07
|30.07
| Риека
Дерри Сити
|23.07
|30.07
| Шелбурн
Нымме Калью
|23.07
|30.07
| Партизан
УНА Штрассен
|23.07
|30.07
| Стьярнан
Ильвес
|23.07
|30.07
| Валюр
Зриньски
|23.07
|30.07