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Динамо Тбилиси - Жальгирис 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо Тб
Жальгирис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Жальгирис, которое состоится 23 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
Грузия Темури Кецбая
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
16.07.2026 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 1 ДВ
09.07.2026 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Динамо Тб
23.06.2026 Грузия — Высшая лига 19-й тур Динамо Тб2 : 1
18.06.2026 Грузия — Высшая лига 18-й тур Динамо Тб5 : 3
14.06.2026 Грузия — Высшая лига 17-й тур 2 : 1Динамо Тб
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 30.07
Флориана
Дрита
1 : 1 28.07
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 30.07
Нефтчи Б
Динамо Мн
22.0730.07
Богемианс
Балкани
22.0730.07
Истанбул Башакшехир
Интер Т
22.0730.07
Вардар
Рига
22.0728.07
Спартак Тр
ЦСКА 1948
22.0728.07
Железничар П
Брага
22.0730.07
Алашкерт
ЧФР Клуж
23.0730.07
Лиепая
Аустрия В
23.0730.07
Паневежис
Тобол
23.0730.07
Малишева
Хайберниан
23.0730.07
Дебрецен
Пюник
23.0730.07
Дила
Аполлон Л
23.0728.07
Пайде
Зиря
23.0730.07
Динамо Тб
Жальгирис
23.0730.07
Пакш
Панатинаикос
23.0730.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
23.0730.07
ФКСБ
Ауда
23.0730.07
БАТЭ
Сьон
23.0730.07
Алюминий
Динамо Т
23.0730.07
Зимбру
Ноа
23.0730.07
Университатя
Бранн
23.0730.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
Команда12
Браво
Шкендия
23.0730.07
Флора
Нью-Сейнтс
23.0730.07
Жилина
ГКС Катовице
23.0730.07
ХИК
Колрейн
23.0730.07
Вараждин
Яблонец
23.0730.07
РФШ
Вестри
23.0730.07
АЕК Ларнака
Бейтар
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
23.0730.07
Ракув
Валлетта
23.0730.07
Санта-Колома
Рапид В
23.0729.07
МЛ Витебск
Сутьеска
23.0730.07
ГАИС
Норшелланн
23.0730.07
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
23.0730.07
Полесье
Копенгаген
23.0729.07
Войводина
Аякс
23.0730.07
Лугано
Дукагини
23.0729.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
23.0730.07
Борац Б-Л
Петрокуб
23.0730.07
Мазервелл
ХБ Торсхавн
23.0730.07
Рунавик
Копер
23.0730.07
Риека
Дерри Сити
23.0730.07
Шелбурн
Нымме Калью
23.0730.07
Партизан
УНА Штрассен
23.0730.07
Стьярнан
Ильвес
23.0730.07
Валюр
Зриньски
23.0730.07
Кто победит?
13 голосов болельщиков
Динамо Тбилиси
77%
Ничья
8%
Жальгирис
15%

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