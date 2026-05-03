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Полесье - Копенгаген 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
23 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
Полесье
Копенгаген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Копенгаген, которое состоится 23 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кошицка Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир, Украина
Копенгаген
Копенгаген, Дания
77 Украина вр Георгий Бущан
4 Украина зщ Никита Кравченко
16 Косово зщ Илир Красники
5 Украина зщ Эдуард Сарапий
15 Украина зщ Богдан Михайличенко
22 Украина пз Владислав Велетень
18 Украина пз Александр Андриевский
29 Конго пз Борель Томандзото
7 Украина пз Александр Назаренко
9 Украина нп Александр Филиппов
89 Украина нп Николай Гайдучик
1 Хорватия вр Доминик Котарски
2 Швеция зщ Феликс Беймо
20 Япония зщ Дзюнносукэ Судзуки
4 Зимбабве зщ Мунаше Гарананга
24 Норвегия зщ Биргер Мелинг
21 Дания пз Мадс Мадсен
36 Дания пз Уильям Клем
11 Швеция пз Джордан Ларссон
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
16 Бразилия пз Роберт
9 Германия нп Юссуфа Мукоко
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
24.05.2026 Украина — Премьер-лига 30-й тур Полесье2 : 0
18.05.2026 Украина — Премьер-лига 29-й тур 0 : 0Полесье
12.05.2026 Украина — Премьер-лига 28-й тур 3 : 2Полесье
08.05.2026 Украина — Премьер-лига 27-й тур Полесье2 : 1
03.05.2026 Украина — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Полесье
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 30.07
Флориана
Дрита
1 : 1 28.07
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 30.07
Нефтчи Б
Динамо Мн
22.0730.07
Богемианс
Балкани
22.0730.07
Истанбул Башакшехир
Интер Т
22.0730.07
Вардар
Рига
22.0728.07
Спартак Тр
ЦСКА 1948
22.0728.07
Железничар П
Брага
22.0730.07
Алашкерт
ЧФР Клуж
23.0730.07
Лиепая
Аустрия В
23.0730.07
Паневежис
Тобол
23.0730.07
Малишева
Хайберниан
23.0730.07
Дебрецен
Пюник
23.0730.07
Дила
Аполлон Л
23.0728.07
Пайде
Зиря
23.0730.07
Динамо Тб
Жальгирис
23.0730.07
Пакш
Панатинаикос
23.0730.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
23.0730.07
ФКСБ
Ауда
23.0730.07
БАТЭ
Сьон
23.0730.07
Алюминий
Динамо Т
23.0730.07
Зимбру
Ноа
23.0730.07
Университатя
Бранн
23.0730.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
Команда12
Браво
Шкендия
23.0730.07
Флора
Нью-Сейнтс
23.0730.07
Жилина
ГКС Катовице
23.0730.07
ХИК
Колрейн
23.0730.07
Вараждин
Яблонец
23.0730.07
РФШ
Вестри
23.0730.07
АЕК Ларнака
Бейтар
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
23.0730.07
Ракув
Валлетта
23.0730.07
Санта-Колома
Рапид В
23.0729.07
МЛ Витебск
Сутьеска
23.0730.07
ГАИС
Норшелланн
23.0730.07
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
23.0730.07
Полесье
Копенгаген
23.0729.07
Войводина
Аякс
23.0730.07
Лугано
Дукагини
23.0729.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
23.0730.07
Борац Б-Л
Петрокуб
23.0730.07
Мазервелл
ХБ Торсхавн
23.0730.07
Рунавик
Копер
23.0730.07
Риека
Дерри Сити
23.0730.07
Шелбурн
Нымме Калью
23.0730.07
Партизан
УНА Штрассен
23.0730.07
Стьярнан
Ильвес
23.0730.07
Валюр
Зриньски
23.0730.07
Кто победит?
71 голосов болельщиков
Полесье
63%
Ничья
17%
Копенгаген
20%

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