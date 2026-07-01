Интер Майами - Чикаго Файр 23 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Чикаго Файр, которое состоится 23 Июля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|41
|пз
|Давид Руис
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|24
|пз
|Матео Сильветти
|19
|нп
|Херман Бертераме
|9
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Крис Брейди
|24
|зщ
|Джонатан Дин
|16
|зщ
|Джоэл Уотерман
|3
|зщ
|Джек Эллиотт
|15
|зщ
|Эндрю Гутман
|7
|зщ
|Марен Хайле-Селасси
|6
|пз
|Антон Шалетрош
|42
|пз
|Dje Davilla
|11
|пз
|Филип Синкернагель
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|19
|нп
|Жонатан Бамба
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|59
|Preston Plambeck
|55
|Ian Urkidi
|52
|Diego Rey
|70
|Daniel Sumalla
|44
|вр
|Джош Коэн
|5
|зщ
|Самуэль Роджерс
|22
|зщ
|Маурисио Пинеда
|2
|зщ
|Леонарду Баррозу
|14
|зщ
|Виктор Радоевич
|35
|пз
|Sergio Oregel Jr.
|17
|пз
|Робин Лод
|20
|нп
|Джейсон Шокалук
|12
|нп
|Puso Dithejane
|Хавьер Маскерано
|Грегг Берхалтер
|01.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 5
|13.04.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|01.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|21.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|05.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 1
|26.03.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 3
|11.09.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|27.02.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|19.08.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|23.05.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|15
|36
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|32
|3
|Сан-Хосе Эртквейкс
|15
|32
|4
|Интер Майами
|15
|31
|5
|Лос-Анджелес
|16
|27
|6
|Чикаго Файр
|14
|26
|7
|Реал Солт-Лейк
|14
|26
|8
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|25
|9
|Даллас
|15
|25
|10
|Сиэтл Саундерс
|14
|24
|11
|Хьюстон Динамо
|14
|22
|12
|Миннесота Юнайтед
|15
|22
|13
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|22
|14
|Шарлотт
|15
|21
|15
|Цинциннати
|15
|20
|16
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|20
|17
|Нью-Йорк Сити
|15
|19
|18
|Сент-Луис Сити
|15
|19
|19
|Ди-Си Юнайтед
|15
|18
|20
|Портленд Тимберс
|15
|17
|21
|Сан-Диего
|15
|17
|22
|Колорадо Рэпидз
|15
|16
|23
|Коламбус Крю
|15
|16
|24
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|15
|25
|Торонто
|15
|15
|26
|Орландо Сити
|15
|14
|27
|Остин
|15
|14
|28
|Атланта Юнайтед
|15
|11
|29
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|11
|30
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|32
|2
|Сан-Хосе Эртквейкс
|15
|32
|3
|Лос-Анджелес
|16
|27
|4
|Реал Солт-Лейк
|14
|26
|5
|Даллас
|15
|25
|6
|Сиэтл Саундерс
|14
|24
|7
|Хьюстон Динамо
|14
|22
|8
|Миннесота Юнайтед
|15
|22
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|20
|10
|Сент-Луис Сити
|15
|19
|11
|Портленд Тимберс
|15
|17
|12
|Сан-Диего
|15
|17
|13
|Колорадо Рэпидз
|15
|16
|14
|Остин
|15
|14
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|11
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|15
|36
|2
|Интер Майами
|15
|31
|3
|Чикаго Файр
|14
|26
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|25
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|22
|6
|Шарлотт
|15
|21
|7
|Цинциннати
|15
|20
|8
|Нью-Йорк Сити
|15
|19
|9
|Ди-Си Юнайтед
|15
|18
|10
|Коламбус Крю
|15
|16
|11
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|15
|12
|Торонто
|15
|15
|13
|Орландо Сити
|15
|14
|14
|Атланта Юнайтед
|15
|11
|15
|Филадельфия Юнион
|15
|7