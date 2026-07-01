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Интер Майами - Чикаго Файр 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
23 Июля 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
1-й тайм, 10'
0 : 0
Чикаго Файр

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Чикаго Файр, которое состоится 23 Июля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер Майами
      Майами
      Чикаго Файр
      Чикаго
      34АргентинаврРокко Риос Ново
      4АргентиназщФакундо Мура
      17ЯмайказщЙен Фрэй
      16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
      3ИспаниязщСерхио Регилон
      41ГондураспзДавид Руис
      42ИталияпзЯнник Брайт
      8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
      24АргентинапзМатео Сильветти
      19АргентинанпХерман Бертераме
      9УругвайнпЛуис Суарес
      1СШАврКрис Брейди
      24СШАзщДжонатан Дин
      16КанадазщДжоэл Уотерман
      3АнглиязщДжек Эллиотт
      15СШАзщЭндрю Гутман
      7ШвейцариязщМарен Хайле-Селасси
      6ШвецияпзАнтон Шалетрош
      42Кот-д'ИвуарпзDje Davilla
      11ДанияпзФилип Синкернагель
      9ПольшанпРоберт Левандовски
      19Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
      Запасные
      97КанадаврДейн Сент-Клэр
      32СШАзщНоа Аллен
      76СШАзщЭсекьель Абадья-Реда
      56СШАнпДаниэль Пинтер
      59СШАPreston Plambeck
      55СШАIan Urkidi
      52СШАDiego Rey
      70СШАDaniel Sumalla
      44СШАврДжош Коэн
      5СШАзщСамуэль Роджерс
      22СШАзщМаурисио Пинеда
      2ПортугалиязщЛеонарду Баррозу
      14СербиязщВиктор Радоевич
      35СШАпзSergio Oregel Jr.
      17ФинляндияпзРобин Лод
      20СШАнпДжейсон Шокалук
      12ЮАРнпPuso Dithejane
      Главные тренеры
      АргентинаХавьер Маскерано
      СШАГрегг Берхалтер
      История личных встреч
      01.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 5Чикаго Файр
      13.04.2025 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр0 : 0Интер Майами
      01.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр1 : 4Интер Майами
      21.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Чикаго Файр
      05.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Чикаго Файр4 : 1Интер Майами
      26.03.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 3Чикаго Файр
      11.09.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 1Интер Майами
      27.02.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 0Чикаго Файр
      19.08.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Чикаго Файр
      23.05.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Чикаго Файр1 : 0Интер Майами
      Турнирная таблица
      МЛС
      КомандаИО
      1 Нэшвилл1536
      2 Ванкувер Уайткэпс1432
      3 Сан-Хосе Эртквейкс1532
      4 Интер Майами1531
      5 Лос-Анджелес1627
      6 Чикаго Файр1426
      7 Реал Солт-Лейк1426
      8 Нью-Инглэнд Революшн1425
      9 Даллас1525
      10 Сиэтл Саундерс1424
      11 Хьюстон Динамо1422
      12 Миннесота Юнайтед1522
      13 Нью-Йорк Ред Буллз1522
      14 Шарлотт1521
      15 Цинциннати1520
      16 Лос-Анджелес Гэлакси1620
      17 Нью-Йорк Сити1519
      18 Сент-Луис Сити1519
      19 Ди-Си Юнайтед1518
      20 Портленд Тимберс1517
      21 Сан-Диего1517
      22 Колорадо Рэпидз1516
      23 Коламбус Крю1516
      24 Клёб де Фут Монреаль1515
      25 Торонто1515
      26 Орландо Сити1514
      27 Остин1514
      28 Атланта Юнайтед1511
      29 Спортинг Канзас-Сити1511
      30 Филадельфия Юнион157
      Западная конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Уайткэпс1432
      2 Сан-Хосе Эртквейкс1532
      3 Лос-Анджелес1627
      4 Реал Солт-Лейк1426
      5 Даллас1525
      6 Сиэтл Саундерс1424
      7 Хьюстон Динамо1422
      8 Миннесота Юнайтед1522
      9 Лос-Анджелес Гэлакси1620
      10 Сент-Луис Сити1519
      11 Портленд Тимберс1517
      12 Сан-Диего1517
      13 Колорадо Рэпидз1516
      14 Остин1514
      15 Спортинг Канзас-Сити1511
      Восточная конференция
      КомандаИО
      1 Нэшвилл1536
      2 Интер Майами1531
      3 Чикаго Файр1426
      4 Нью-Инглэнд Революшн1425
      5 Нью-Йорк Ред Буллз1522
      6 Шарлотт1521
      7 Цинциннати1520
      8 Нью-Йорк Сити1519
      9 Ди-Си Юнайтед1518
      10 Коламбус Крю1516
      11 Клёб де Фут Монреаль1515
      12 Торонто1515
      13 Орландо Сити1514
      14 Атланта Юнайтед1511
      15 Филадельфия Юнион157
      Кто победит?
      73 голосов болельщиков
      Интер Майами
      75%
      Ничья
      5%
      Чикаго Файр
      19%

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