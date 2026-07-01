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Коритиба - Палмейрас 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 19-й тур
Коритиба
2-й тайм, 53'
0 : 2
Палмейрас

  • 45'
    Тиаго Сантос
0'
45'
90'
  • 9'
    0:1
    Маурисио
  • 15'
    Рамон Соса
  • 19'
    0:2
    Маурисио
  • 38'
    Алехандер Барбоса
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Палмейрас, которое состоится 23 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коритиба
Куритиба
Палмейрас
Сан-Паулу
22БразилияврПедро Ранжел
2Бразилиязщ Тинга
23Бразилиязщ Tiago
55Бразилиязщ Jacy
26БразилиязщБруно Мело
21БразилияпзТиаго Сантос
19КолумбияпзСебастьян Гомес
46'
77БразилияпзБрено Энрике
10Португалиянп Жозуэ
7УругвайнпХоакин Лавега
78Бразилиянп Renato Marques
36БразилияпзVini Paulista
46'
1БразилияврКарлос Мигел
2АргентиназщАлехандер Барбоса
12Бразилиязщ Келлвен
15ПарагвайзщГуставо Гомес
22УругвайзщХоакин Пикерес
26Бразилиязщ Мурило
8БразилияпзАндреас Перейра
17БразилияпзМарлон Фрейтас
18Парагвайпз Маурисио
11КолумбиянпДжон Арьяс
19ПарагвайнпРамон Соса
Запасные
1БразилияврPedro Luccas
44Бразилиязщ JP Chermont
6БразилиязщФелипе Жонатан
3Бразилиязщ Майкон
4БразилиязщРодриго Моледо
11БразилияпзLucas Ronier
20Бразилияпз Кено
17УругвайнпБрайан Окампо
39Бразилия Gustavo
50Бразилия Tissi
18БразилияPaulo Roberto
14БразилияврМарсело Ломба
21Бразилиявр Кайке
3БразилиязщБруно Фукс
43БразилиязщЛуис Бенедетти
56БразилиязщArthur Gabriel
30БразилияпзЛукас Эвангелиста
32УругвайпзЭмилиано Мартинес
48БразилияпзLarson Santos
37БразилияRiquelme Fillipi
45БразилияErick Bele
29КамерунMiguel Bilong
39БразилияHeittor Da Silva
Главные тренеры
ПортугалияАбел Феррейра
ПортугалияАбел Феррейра
История личных встреч
23.10.2023 Бразилия - Серия А 28-й тур Коритиба0 : 2Палмейрас
05.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Палмейрас3 : 1Коритиба
07.10.2022 Бразилия - Серия А 30-й тур Палмейрас4 : 0Коритиба
13.06.2022 Бразилия - Серия А 11-й тур Коритиба0 : 2Палмейрас
18.02.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Коритиба1 : 0Палмейрас
15.10.2020 Бразилия - Серия А 16-й тур Палмейрас1 : 3Коритиба
19.09.2017 Бразилия - Серия А 24-й тур Палмейрас1 : 0Коритиба
08.06.2017 Бразилия - Серия А 5-й тур Коритиба1 : 0Палмейрас
24.09.2016 Бразилия - Серия А 27-й тур Палмейрас2 : 1Коритиба
16.06.2016 Бразилия - Серия А 8-й тур Коритиба2 : 2Палмейрас
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1841
2 Фламенго1734
3 Флуминенсе1932
4 Ред Булл Брагантино1930
5 Атлетико Паранаэнсе1830
6 Баия1930
7 Коритиба1826
8 Сан-Паулу1825
9 Ботафого1825
10 Атлетико Минейро1925
11 Витория1825
12 Коринтианс1824
13 Крузейро1824
14 Интернасьонал1821
15 Сантос1921
16 Гремио1921
17
Зона вылета
Васко да Гама1920
18
Зона вылета
Мирасол1819
19
Зона вылета
Ремо1818
20
Зона вылета
Шапекоэнсе189
Кто победит?
Голосование закрыто
10 голосов болельщиков
Коритиба
30%
Ничья
10%
Палмейрас
60%

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