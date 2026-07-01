Коритиба - Палмейрас 23 Июля прямая трансляция
- 45'Тиаго Сантос
- 9'0:1Маурисио
- 15'Рамон Соса
- 19'0:2Маурисио
- 38'Алехандер Барбоса
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Палмейрас, которое состоится 23 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Педро Ранжел
|2
|зщ
|Тинга
|23
|зщ
|Tiago
|55
|зщ
|Jacy
|26
|зщ
|Бруно Мело
|21
|пз
|Тиаго Сантос
|19
|пз
|Себастьян Гомес
46'
|77
|пз
|Брено Энрике
|10
|нп
|Жозуэ
|7
|нп
|Хоакин Лавега
|78
|нп
|Renato Marques
|36
|пз
|Vini Paulista
46'
|1
|вр
|Карлос Мигел
|2
|зщ
|Алехандер Барбоса
|12
|зщ
|Келлвен
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|26
|зщ
|Мурило
|8
|пз
|Андреас Перейра
|17
|пз
|Марлон Фрейтас
|18
|пз
|Маурисио
|11
|нп
|Джон Арьяс
|19
|нп
|Рамон Соса
|1
|вр
|Pedro Luccas
|44
|зщ
|JP Chermont
|6
|зщ
|Фелипе Жонатан
|3
|зщ
|Майкон
|4
|зщ
|Родриго Моледо
|11
|пз
|Lucas Ronier
|20
|пз
|Кено
|17
|нп
|Брайан Окампо
|39
|Gustavo
|50
|Tissi
|18
|Paulo Roberto
|14
|вр
|Марсело Ломба
|21
|вр
|Кайке
|3
|зщ
|Бруно Фукс
|43
|зщ
|Луис Бенедетти
|56
|зщ
|Arthur Gabriel
|30
|пз
|Лукас Эвангелиста
|32
|пз
|Эмилиано Мартинес
|48
|пз
|Larson Santos
|37
|Riquelme Fillipi
|45
|Erick Bele
|29
|Miguel Bilong
|39
|Heittor Da Silva
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
|23.10.2023
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|05.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|07.10.2022
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|4 : 0
|13.06.2022
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|18.02.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|15.10.2020
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|19.09.2017
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|08.06.2017
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|24.09.2016
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|16.06.2016
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|18
|41
|2
|Фламенго
|17
|34
|3
|Флуминенсе
|19
|32
|4
|Ред Булл Брагантино
|19
|30
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|30
|6
|Баия
|19
|30
|7
|Коритиба
|18
|26
|8
|Сан-Паулу
|18
|25
|9
|Ботафого
|18
|25
|10
|Атлетико Минейро
|19
|25
|11
|Витория
|18
|25
|12
|Коринтианс
|18
|24
|13
|Крузейро
|18
|24
|14
|Интернасьонал
|18
|21
|15
|Сантос
|19
|21
|16
|Гремио
|19
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|19
|20
| 18
Зона вылета
|Мирасол
|18
|19
| 19
Зона вылета
|Ремо
|18
|18
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|18
|9