Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 23 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 23 Июля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|10.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
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|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|22.06.2023
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|11-й тур
|2 : 1
|31.07.2022
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|11.04.2022
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|25.11.2021
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|08.08.2021
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|17.01.2021
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|27.08.2020
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|18
|41
|2
|Фламенго
|17
|34
|3
|Флуминенсе
|19
|32
|4
|Ред Булл Брагантино
|19
|30
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|30
|6
|Баия
|19
|30
|7
|Коритиба
|18
|26
|8
|Сан-Паулу
|18
|25
|9
|Ботафого
|18
|25
|10
|Атлетико Минейро
|19
|25
|11
|Витория
|18
|25
|12
|Коринтианс
|18
|24
|13
|Крузейро
|18
|24
|14
|Интернасьонал
|18
|21
|15
|Сантос
|19
|21
|16
|Гремио
|19
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|19
|20
| 18
Зона вылета
|Мирасол
|18
|19
| 19
Зона вылета
|Ремо
|18
|18
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|18
|9