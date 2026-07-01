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Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 19-й тур
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 23 Июля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
10.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Сан-Паулу2 : 1Атлетико Паранаэнсе
04.07.2024 Бразилия - Серия А 14-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 2Сан-Паулу
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Сан-Паулу
22.06.2023 Бразилия - Серия А 11-й тур Сан-Паулу2 : 1Атлетико Паранаэнсе
31.07.2022 Бразилия - Серия А 20-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 0Сан-Паулу
11.04.2022 Бразилия - Серия А 1-й тур Сан-Паулу4 : 0Атлетико Паранаэнсе
25.11.2021 Бразилия - Серия А 34-й тур Сан-Паулу0 : 0Атлетико Паранаэнсе
08.08.2021 Бразилия - Серия А 15-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 2Сан-Паулу
17.01.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Сан-Паулу
27.08.2020 Бразилия - Серия А 11-й тур Сан-Паулу1 : 0Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1841
2 Фламенго1734
3 Флуминенсе1932
4 Ред Булл Брагантино1930
5 Атлетико Паранаэнсе1830
6 Баия1930
7 Коритиба1826
8 Сан-Паулу1825
9 Ботафого1825
10 Атлетико Минейро1925
11 Витория1825
12 Коринтианс1824
13 Крузейро1824
14 Интернасьонал1821
15 Сантос1921
16 Гремио1921
17
Зона вылета
Васко да Гама1920
18
Зона вылета
Мирасол1819
19
Зона вылета
Ремо1818
20
Зона вылета
Шапекоэнсе189
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Сан-Паулу
75%
Ничья
0%
Паранаэнсе
25%

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