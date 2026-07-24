ЦСКА - Балтика 24 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 24 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Андрей Викторович Талалаев
|14.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1 9 : 10
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2008
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|0
|0
|2
|Ахмат
|0
|0
|3
|Балтика
|0
|0
|4
|Динамо М
|0
|0
|5
|Динамо Мх
|0
|0
|6
|Зенит
|0
|0
|7
|Краснодар
|0
|0
|8
|Крылья Советов
|0
|0
|9
|Локомотив М
|0
|0
|10
|Оренбург
|0
|0
|11
|Родина
|0
|0
|12
|Ростов
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Спартак М
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Факел
|0
|0
| 16
Зона вылета
|ЦСКА
|0
|0