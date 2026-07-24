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ЦСКА - Балтика 24 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
24 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур
ЦСКА
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 24 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
14.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Балтика1 : 0ЦСКА
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур ЦСКА1 : 1 9 : 10Балтика
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Балтика0 : 2ЦСКА
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Балтика3 : 1ЦСКА
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
24.09.2008 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Балтика
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Балтика0 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Акрон00
2 Ахмат00
3 Балтика00
4 Динамо М00
5 Динамо Мх00
6 Зенит00
7 Краснодар00
8 Крылья Советов00
9 Локомотив М00
10 Оренбург00
11 Родина00
12 Ростов00
13
Стыковая зона
Рубин00
14
Стыковая зона
Спартак М00
15
Зона вылета
Факел00
16
Зона вылета
ЦСКА00
Кто победит?
3 голосов болельщиков
ЦСКА
67%
Ничья
0%
Балтика
33%

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