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Коринтианс - Ремо 24 Июля прямая трансляция

24 Июля 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 19-й тур
Коринтианс
Ремо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Ремо, которое состоится 24 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коринтианс
Сан-Паулу
Ремо
Белен
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
30.05.2026 Бразилия — Серия А 18-й тур 1 : 3Коринтианс
28.05.2026 Кубок Либертадорес — 2026 Группа E. 6-й тур Коринтианс0 : 2
25.05.2026 Бразилия — Серия А 17-й тур Коринтианс1 : 0
22.05.2026 Кубок Либертадорес — 2026 Группа E. 5-й тур 1 : 1Коринтианс
17.05.2026 Бразилия — Серия А 16-й тур 3 : 1Коринтианс
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1944
2 Фламенго1837
3 Атлетико Паранаэнсе1933
4 Флуминенсе1932
5 Ред Булл Брагантино1930
6 Баия1930
7 Крузейро1927
8 Коритиба1926
9 Сан-Паулу1925
10 Ботафого1825
11 Атлетико Минейро1925
12 Витория1825
13 Коринтианс1824
14 Интернасьонал1921
15 Сантос1921
16 Гремио1921
17
Зона вылета
Васко да Гама1920
18
Зона вылета
Мирасол1819
19
Зона вылета
Ремо1818
20
Зона вылета
Шапекоэнсе199
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Коринтианс
67%
Ничья
0%
Ремо
33%

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