Коринтианс - Ремо 24 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Ремо, которое состоится 24 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доривал Жуниор
|Фернандо Динис
|30.05.2026
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|1 : 3
|28.05.2026
|Кубок Либертадорес — 2026
|Группа E. 6-й тур
|0 : 2
|25.05.2026
|Бразилия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|22.05.2026
|Кубок Либертадорес — 2026
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
|17.05.2026
|Бразилия — Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|19
|44
|2
|Фламенго
|18
|37
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|33
|4
|Флуминенсе
|19
|32
|5
|Ред Булл Брагантино
|19
|30
|6
|Баия
|19
|30
|7
|Крузейро
|19
|27
|8
|Коритиба
|19
|26
|9
|Сан-Паулу
|19
|25
|10
|Ботафого
|18
|25
|11
|Атлетико Минейро
|19
|25
|12
|Витория
|18
|25
|13
|Коринтианс
|18
|24
|14
|Интернасьонал
|19
|21
|15
|Сантос
|19
|21
|16
|Гремио
|19
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|19
|20
| 18
Зона вылета
|Мирасол
|18
|19
| 19
Зона вылета
|Ремо
|18
|18
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|19
|9