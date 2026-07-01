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Динамо М - Крылья Советов 25 Июля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
25 Июля 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур
Динамо М
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 25 Июля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Сергей Александрович Булатов
История личных встреч
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М4 : 0Крылья Советов
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Динамо М4 : 0Крылья Советов
26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов2 : 3Динамо М
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Крылья Советов0 : 0 5 : 4Динамо М
05.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 3Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Крылья Советов3 : 6Динамо М
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1Крылья Советов
17.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М4 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М5 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Акрон00
3 Ахмат00
4 Динамо М00
5 Динамо Мх00
6 Зенит00
7 Краснодар00
8 Крылья Советов00
9 Локомотив М00
10 Оренбург00
11 Родина00
12 Ростов00
13
Стыковая зона
Рубин00
14
Стыковая зона
Спартак М00
15
Зона вылета
Факел00
16
Зона вылета
Балтика10
Кто победит?
91 голосов болельщиков
Динамо М
38%
Ничья
29%
Крылья Советов
33%

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