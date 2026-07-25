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Акрон - Зенит 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
25 Июля 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур
Акрон
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Зенит, которое состоится 25 Июля 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
06.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит2 : 0Акрон
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон1 : 1Зенит
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 2Акрон
18.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Акрон0 : 5Зенит
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Акрон» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Акрон00
3 Ахмат00
4 Динамо М00
5 Динамо Мх00
6 Зенит00
7 Краснодар00
8 Крылья Советов00
9 Локомотив М00
10 Оренбург00
11 Родина00
12 Ростов00
13
Стыковая зона
Рубин00
14
Стыковая зона
Спартак М00
15
Зона вылета
Факел00
16
Зона вылета
Балтика10
Кто победит?
71 голосов болельщиков
Акрон
15%
Ничья
20%
Зенит
65%

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