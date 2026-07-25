Акрон - Зенит 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Зенит, которое состоится 25 Июля 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Срджан Благоевич
|Сергей Богданович Семак
|06.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|1
|3
|2
|Акрон
|0
|0
|3
|Ахмат
|0
|0
|4
|Динамо М
|0
|0
|5
|Динамо Мх
|0
|0
|6
|Зенит
|0
|0
|7
|Краснодар
|0
|0
|8
|Крылья Советов
|0
|0
|9
|Локомотив М
|0
|0
|10
|Оренбург
|0
|0
|11
|Родина
|0
|0
|12
|Ростов
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Спартак М
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Факел
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Балтика
|1
|0