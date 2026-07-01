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Факел - Динамо Мх 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
25 Июля 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур
Факел
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо Мх, которое состоится 25 Июля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
29.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх1 : 1Факел
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Динамо Мх0 : 0Факел
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Факел1 : 1Динамо Мх
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Факел0 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Факел» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Акрон00
3 Ахмат00
4 Динамо М00
5 Динамо Мх00
6 Зенит00
7 Краснодар00
8 Крылья Советов00
9 Локомотив М00
10 Оренбург00
11 Родина00
12 Ростов00
13
Стыковая зона
Рубин00
14
Стыковая зона
Спартак М00
15
Зона вылета
Факел00
16
Зона вылета
Балтика10
Кто победит?
40 голосов болельщиков
Факел
25%
Ничья
15%
Динамо Мх
60%

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