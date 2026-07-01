Спартак М - Родина 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Родина, которое состоится 25 Июля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Карлос Карседо
|Хуан Диас
|11.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|16.09.2020
|Кубок России
|Группа 2
|1 : 5
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|1
|3
|2
|Акрон
|0
|0
|3
|Ахмат
|0
|0
|4
|Динамо М
|0
|0
|5
|Динамо Мх
|0
|0
|6
|Зенит
|0
|0
|7
|Краснодар
|0
|0
|8
|Крылья Советов
|0
|0
|9
|Локомотив М
|0
|0
|10
|Оренбург
|0
|0
|11
|Родина
|0
|0
|12
|Ростов
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Спартак М
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Факел
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Балтика
|1
|0