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Волга Ул - Нефтехимик 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Волга Ул
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Нефтехимик, которое состоится 25 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
10.05.2026 Россия — Лига Pari 33-й тур Нефтехимик2 : 2Волга Ул
20.09.2025 Россия — Лига Pari 11-й тур Волга Ул1 : 4Нефтехимик
20.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик1 : 2Волга Ул
02.11.2022 Fonbet Кубок России 1/16 финала Нефтехимик1 : 2Волга Ул
30.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Волга Ул0 : 2Нефтехимик
04.06.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье 27-й тур Волга Ул1 : 3Нефтехимик
04.11.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 17-й тур Нефтехимик1 : 0Волга Ул
03.09.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 7-й тур Волга Ул2 : 1Нефтехимик
04.05.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 22-й тур Волга Ул0 : 2Нефтехимик
17.09.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье 10-й тур Нефтехимик0 : 0Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс26
2
Повышение
Нижний Новгород26
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Нефтехимик23
9 Челябинск23
10 Ротор23
11 Арсенал Т23
12 Енисей23
13 Текстильщик21
14 Сочи21
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Волга Ул20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
Кто победит?
14 голосов болельщиков
Волга Ул
50%
Ничья
14%
Нефтехимик
36%

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