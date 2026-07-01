Челябинск - Нижний Новгород 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Нижний Новгород, которое состоится 25 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|Кубок России
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|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|20-й тур
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|29.10.2016
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|18-й тур
|3 : 0
|20.07.2016
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|1-й тур
|3 : 0
|07.05.2016
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|23-й тур
|3 : 0
|03.10.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|13-й тур
|1 : 3
|16.08.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|5-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|2
|6
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|2
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Шинник
|2
|4
|7
|Урал
|2
|3
|8
|Нефтехимик
|2
|3
|9
|Челябинск
|2
|3
|10
|Ротор
|2
|3
|11
|Арсенал Т
|2
|3
|12
|Енисей
|2
|3
|13
|Текстильщик
|2
|1
|14
|Сочи
|2
|1
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|2
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|2
|0