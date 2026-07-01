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Челябинск - Нижний Новгород 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Челябинск
Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Нижний Новгород, которое состоится 25 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
22.08.2018 Кубок России 1/32 финала Челябинск0 : 1Нижний Новгород
24.04.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье 20-й тур Челябинск2 : 3Нижний Новгород
29.10.2016 Второй дивизион - Урал-Приволжье 18-й тур Челябинск3 : 0Нижний Новгород
20.07.2016 Второй дивизион - Урал-Приволжье 1-й тур Нижний Новгород3 : 0Челябинск
07.05.2016 Второй дивизион - Урал-Поволжье 23-й тур Нижний Новгород3 : 0Челябинск
03.10.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье 13-й тур Челябинск1 : 3Нижний Новгород
16.08.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье 5-й тур Нижний Новгород0 : 0Челябинск
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: ФК «Челябинск» — ФК «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс26
2
Повышение
Нижний Новгород26
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Нефтехимик23
9 Челябинск23
10 Ротор23
11 Арсенал Т23
12 Енисей23
13 Текстильщик21
14 Сочи21
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Волга Ул20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
Кто победит?
17 голосов болельщиков
Челябинск
18%
Ничья
12%
Нижний Новгород
71%

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