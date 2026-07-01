Текстильщик - Спартак Кс 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Спартак Кс, которое состоится 25 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|20.10.2024
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|Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур
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|Fonbet Кубок России
|1/64 финала
|1 : 1 3 : 4
|25.08.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Серебро. 2-й этап. 16-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Серебро. 2-й этап. 8-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа 2. 15-й тур
|1 : 0
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|1/64 финала
|1 : 4
|10.08.2022
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа 2. 5-й тур
|2 : 2
|04.11.2017
|Второй дивизион - Запад
|16-й тур
|2 : 0
|11.08.2017
|Второй дивизион - Запад
|4-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|2
|6
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|2
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Шинник
|2
|4
|7
|Урал
|2
|3
|8
|Нефтехимик
|2
|3
|9
|Челябинск
|2
|3
|10
|Ротор
|2
|3
|11
|Арсенал Т
|2
|3
|12
|Енисей
|2
|3
|13
|Текстильщик
|2
|1
|14
|Сочи
|2
|1
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|2
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|2
|0