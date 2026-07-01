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Текстильщик - Спартак Кс 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Текстильщик
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Спартак Кс, которое состоится 25 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Текстильщик
Иваново
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
20.10.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур Текстильщик2 : 2Спартак Кс
03.09.2024 Fonbet Кубок России 1/64 финала Текстильщик1 : 1 3 : 4Спартак Кс
25.08.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур Спартак Кс2 : 0Текстильщик
25.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 16-й тур Спартак Кс0 : 0Текстильщик
13.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 8-й тур Текстильщик1 : 1Спартак Кс
08.10.2022 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа 2. 15-й тур Спартак Кс1 : 0Текстильщик
14.09.2022 Fonbet Кубок России 1/64 финала Спартак Кс1 : 4Текстильщик
10.08.2022 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа 2. 5-й тур Текстильщик2 : 2Спартак Кс
04.11.2017 Второй дивизион - Запад 16-й тур Текстильщик2 : 0Спартак Кс
11.08.2017 Второй дивизион - Запад 4-й тур Спартак Кс0 : 1Текстильщик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс26
2
Повышение
Нижний Новгород26
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Нефтехимик23
9 Челябинск23
10 Ротор23
11 Арсенал Т23
12 Енисей23
13 Текстильщик21
14 Сочи21
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Волга Ул20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
Кто победит?
16 голосов болельщиков
Текстильщик
25%
Ничья
25%
Спартак Кс
50%

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