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Селтик - Милан 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Селтик
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Милан, которое состоится 25 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Милан
Милан, Италия
История личных встреч
03.12.2020 Лига Европы Группа H. 5-й тур Милан4 : 2Селтик
22.10.2020 Лига Европы Группа H. 1-й тур Селтик1 : 3Милан
26.11.2013 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Селтик0 : 3Милан
18.09.2013 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Милан2 : 0Селтик
04.12.2007 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Милан1 : 0Селтик
03.10.2007 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Селтик2 : 1Милан
07.03.2007 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Милан1 : 0 ДВСелтик
20.02.2007 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Селтик0 : 0Милан
Кто победит?
49 голосов болельщиков
Селтик
12%
Ничья
33%
Милан
55%

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