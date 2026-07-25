Селтик - Милан 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Милан, которое состоится 25 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|03.12.2020
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|22.10.2020
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|1 : 3
|26.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|0 : 3
|18.09.2013
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|2 : 0
|04.12.2007
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|1 : 0
|03.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|07.03.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 ДВ
|20.02.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0