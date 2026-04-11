02:26 ()
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Вильярреал 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
ПСВ Эйндховен
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Вильярреал, которое состоится 25 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
17.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1
10.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 4ПСВ Эйндховен
02.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 2ПСВ Эйндховен
23.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1
11.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
Кто победит?
20 голосов болельщиков
ПСВ Эйндховен
35%
Ничья
10%
Вильярреал
55%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close