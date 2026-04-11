ПСВ Эйндховен - Вильярреал 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Вильярреал, которое состоится 25 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Иньиго Перес
|17.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 1
|10.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 4
|02.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|23.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|6 : 1
|11.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2