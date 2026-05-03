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Стандард - Ювентус 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Стандард
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стандард - Ювентус, которое состоится 25 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Стандард
Льеж, Бельгия
Ювентус
Турин, Италия
История личных встреч
23.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 10-й тур Стандард0 : 2
19.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 9-й тур 1 : 2Стандард
16.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 8-й тур Стандард0 : 0
08.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 7-й тур Стандард2 : 1
03.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 6-й тур 0 : 5Стандард
Кто победит?
36 голосов болельщиков
Стандард
6%
Ничья
8%
Ювентус
86%

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