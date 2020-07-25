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Улытау - Иртыш П 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур
Улытау
Иртыш П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Иртыш П, которое состоится 25 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Улытау
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
27.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Иртыш П1 : 1Улытау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1843
2
Лига конференций
Кайрат1942
3
Лига конференций
Окжетпес1830
4 Астана1729
5 Актобе1828
6 Улытау1827
7 Елимай1726
8 Женис1822
9 Тобол1819
10 Кайсар1919
11 Атырау1718
12 Жетысу1818
13 Каспий1818
14 Кызыл-Жар1816
15
Зона вылета
Алтай1816
16
Зона вылета
Иртыш П1711
Кто победит?
10 голосов болельщиков
Улытау
50%
Ничья
20%
Иртыш П
30%

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