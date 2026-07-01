Жетысу - Кызыл-Жар 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Кызыл-Жар, которое состоится 25 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|28.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.07.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|31.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|18
|43
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|19
|42
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|18
|30
|4
|Астана
|17
|29
|5
|Актобе
|18
|28
|6
|Улытау
|18
|27
|7
|Елимай
|17
|26
|8
|Женис
|18
|22
|9
|Тобол
|18
|19
|10
|Кайсар
|19
|19
|11
|Атырау
|17
|18
|12
|Жетысу
|18
|18
|13
|Каспий
|18
|18
|14
|Кызыл-Жар
|18
|16
| 15
Зона вылета
|Алтай
|18
|16
| 16
Зона вылета
|Иртыш П
|17
|11