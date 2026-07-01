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Актобе - Окжетпес 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур
Актобе
Окжетпес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Окжетпес, которое состоится 25 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
28.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Окжетпес2 : 2Актобе
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Актобе2 : 1Окжетпес
17.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Окжетпес1 : 3Актобе
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес1 : 1Актобе
09.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Актобе5 : 1Окжетпес
20.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 30-й тур Актобе1 : 2Окжетпес
27.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Окжетпес4 : 0Актобе
12.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Актобе0 : 2Окжетпес
26.08.2017 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес0 : 2Актобе
08.07.2017 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Актобе3 : 0Окжетпес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1843
2
Лига конференций
Кайрат1942
3
Лига конференций
Окжетпес1830
4 Астана1729
5 Актобе1828
6 Улытау1827
7 Елимай1726
8 Женис1822
9 Тобол1819
10 Кайсар1919
11 Атырау1718
12 Жетысу1818
13 Каспий1818
14 Кызыл-Жар1816
15
Зона вылета
Алтай1816
16
Зона вылета
Иртыш П1711
Кто победит?
14 голосов болельщиков
Актобе
86%
Ничья
7%
Окжетпес
7%

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