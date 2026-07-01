Белшина - Минск 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Минск, которое состоится 25 Июля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|5 : 1
|12.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
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|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 4
|05.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 3
|28.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|21.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
| Молодечно
БАТЭ
|1 : 4
| СКА-1938
МЛ Витебск
|3 : 5 ДВ
| Слуцк
Динамо Мн
|0 : 2
| Осиповичи
Днепр М
|1 : 3
| Слоним-2017
Ислочь
|0 : 1
| Нива Дл
Гомель
|2 : 3 ДВ
| Сморгонь
Минск
|3 : 4
| Островец
Витебск
|2 : 3 ДВ
| Лида
Торпедо-БелАЗ
|0 : 4
| Бумпром
Арсенал Дз
|0 : 0 5 : 6
| Юни Икс Лабс
Барановичи
|1 : 4
| Солигорск
Неман
|1 : 2 ДВ
| Волна
Славия-Мозырь
|0 : 5
| Орша
Нафтан
|2 : 2 4 : 3
| Виктория
Белшина
|1 : 8
| Крумкачи
Динамо-Брест
|0 : 5
| Белшина
Минск
|25.07
| Ислочь
Барановичи
|25.07
| Гомель
Витебск
|25.07
| Торпедо-БелАЗ
Днепр М
|25.07
| Динамо Мн
МЛ Витебск
|26.07
| Орша
БАТЭ
|26.07
| Арсенал Дз
Неман
|26.07
| Славия-Мозырь
Динамо-Брест
|26.07