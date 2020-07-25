Гомель - Витебск 25 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Витебск, которое состоится 25 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20.03.2026
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|26.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|02.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|07.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
| Молодечно
БАТЭ
|1 : 4
| СКА-1938
МЛ Витебск
|3 : 5 ДВ
| Слуцк
Динамо Мн
|0 : 2
| Осиповичи
Днепр М
|1 : 3
| Слоним-2017
Ислочь
|0 : 1
| Нива Дл
Гомель
|2 : 3 ДВ
| Сморгонь
Минск
|3 : 4
| Островец
Витебск
|2 : 3 ДВ
| Лида
Торпедо-БелАЗ
|0 : 4
| Бумпром
Арсенал Дз
|0 : 0 5 : 6
| Юни Икс Лабс
Барановичи
|1 : 4
| Солигорск
Неман
|1 : 2 ДВ
| Волна
Славия-Мозырь
|0 : 5
| Орша
Нафтан
|2 : 2 4 : 3
| Виктория
Белшина
|1 : 8
| Крумкачи
Динамо-Брест
|0 : 5
| Белшина
Минск
|25.07
| Ислочь
Барановичи
|25.07
| Гомель
Витебск
|25.07
| Торпедо-БелАЗ
Днепр М
|25.07
| Динамо Мн
МЛ Витебск
|26.07
| Орша
БАТЭ
|26.07
| Арсенал Дз
Неман
|26.07
| Славия-Мозырь
Динамо-Брест
|26.07