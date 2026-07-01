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Торпедо-БелАЗ - Днепр М 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Торпедо-БелАЗ
Днепр М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Днепр М, которое состоится 25 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
20.04.2026 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Днепр М2 : 2Торпедо-БелАЗ
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Днепр М1 : 1Торпедо-БелАЗ
02.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2Днепр М
18.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Днепр М
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Днепр М0 : 1Торпедо-БелАЗ
04.11.2018 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Днепр М0 : 3Торпедо-БелАЗ
17.06.2018 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Днепр М
25.08.2017 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Днепр М0 : 5Торпедо-БелАЗ
30.04.2017 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Днепр М
21.06.2014 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Днепр М
Турнирная таблица
1/16 финала
Молодечно
БАТЭ
1 : 4
СКА-1938
МЛ Витебск
3 : 5 ДВ
Слуцк
Динамо Мн
0 : 2
Осиповичи
Днепр М
1 : 3
Слоним-2017
Ислочь
0 : 1
Нива Дл
Гомель
2 : 3 ДВ
Сморгонь
Минск
3 : 4
Островец
Витебск
2 : 3 ДВ
Лида
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
Бумпром
Арсенал Дз
0 : 0 5 : 6
Юни Икс Лабс
Барановичи
1 : 4
Солигорск
Неман
1 : 2 ДВ
Волна
Славия-Мозырь
0 : 5
Орша
Нафтан
2 : 2 4 : 3
Виктория
Белшина
1 : 8
Крумкачи
Динамо-Брест
0 : 5
1/8 финала
Белшина
Минск
25.07
Ислочь
Барановичи
25.07
Гомель
Витебск
25.07
Торпедо-БелАЗ
Днепр М
25.07
Динамо Мн
МЛ Витебск
26.07
Орша
БАТЭ
26.07
Арсенал Дз
Неман
26.07
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
26.07
Кто победит?
15 голосов болельщиков
Торпедо-БелАЗ
40%
Ничья
20%
Днепр М
40%

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