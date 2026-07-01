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Локомотив М - Ахмат 26 Июля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
26 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив М
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 26 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
09.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М2 : 2Ахмат
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1Локомотив М
15.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Локомотив М2 : 1Ахмат
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М1 : 1Ахмат
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5Локомотив М
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2Локомотив М
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1Ахмат
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
19.03.2022 Россия — Премьер-Лига 22-й тур Ахмат2 : 3Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Спартак М13
3 Динамо Мх13
4 ЦСКА13
5 Динамо М11
6 Крылья Советов11
7 Ахмат00
8 Краснодар00
9 Локомотив М00
10 Оренбург00
11 Ростов00
12 Рубин00
13
Стыковая зона
Балтика10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Родина10
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Локомотив М
67%
Ничья
33%
Ахмат
0%

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