Рубин - Краснодар 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 26 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Артига
|Мурад Олегович Мусаев
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|27.08.2021
|Россия — Премьер-Лига
|6-й тур
|2 : 0
|25.04.2021
|Россия — Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|17.10.2020
|Россия — Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Спартак М
|1
|3
|3
|Динамо Мх
|1
|3
|4
|ЦСКА
|1
|3
|5
|Динамо М
|1
|1
|6
|Крылья Советов
|1
|1
|7
|Ахмат
|0
|0
|8
|Краснодар
|0
|0
|9
|Локомотив М
|0
|0
|10
|Оренбург
|0
|0
|11
|Ростов
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Балтика
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Родина
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Акрон
|1
|0