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Рубин - Краснодар 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
26 Июля 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Рубин
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 26 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Испания Франк Артига
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин2 : 1Краснодар
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар1 : 0Рубин
03.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Краснодар2 : 1Рубин
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Рубин1 : 1Краснодар
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1Рубин
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Рубин0 : 2Краснодар
09.04.2022 Россия — Премьер-Лига 24-й тур Рубин0 : 1Краснодар
27.08.2021 Россия — Премьер-Лига 6-й тур Краснодар2 : 0Рубин
25.04.2021 Россия — Премьер-Лига 27-й тур Рубин0 : 1Краснодар
17.10.2020 Россия — Премьер-Лига 11-й тур Краснодар3 : 1Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Спартак М13
3 Динамо Мх13
4 ЦСКА13
5 Динамо М11
6 Крылья Советов11
7 Ахмат00
8 Краснодар00
9 Локомотив М00
10 Оренбург00
11 Ростов00
12 Рубин00
13
Стыковая зона
Балтика10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Родина10
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Рубин
33%
Ничья
0%
Краснодар
67%

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