Оренбург - Ростов 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ростов, которое состоится 26 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|27-й тур
|0 : 1
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|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|29.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
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|10.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Спартак М
|1
|3
|3
|Динамо Мх
|1
|3
|4
|ЦСКА
|1
|3
|5
|Динамо М
|1
|1
|6
|Крылья Советов
|1
|1
|7
|Ахмат
|0
|0
|8
|Краснодар
|0
|0
|9
|Локомотив М
|0
|0
|10
|Оренбург
|0
|0
|11
|Ростов
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Балтика
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Родина
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Акрон
|1
|0