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Оренбург - Ростов 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
26 Июля 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Оренбург
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ростов, которое состоится 26 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
25.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Ростов0 : 1Оренбург
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург0 : 1Ростов
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург1 : 2Ростов
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Ростов3 : 1Оренбург
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Оренбург0 : 1Ростов
17.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Ростов3 : 2Оренбург
29.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов2 : 1Оренбург
06.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1Ростов
10.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Оренбург2 : 2Ростов
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Спартак М13
3 Динамо Мх13
4 ЦСКА13
5 Динамо М11
6 Крылья Советов11
7 Ахмат00
8 Краснодар00
9 Локомотив М00
10 Оренбург00
11 Ростов00
12 Рубин00
13
Стыковая зона
Балтика10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Родина10
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Оренбург
0%
Ничья
0%
Ростов
100%

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