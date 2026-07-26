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Енисей - Велес 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный имени Ленинского комсомола (Красноярск, Россия), вместимость: 15000
26 Июля 2026 года в 12:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Главный судья: Виталий Молдован (Краснодар, Россия);
Енисей
Велес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Велес, которое состоится 26 Июля 2026 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный имени Ленинского комсомола (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Велес
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
27.11.2022 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Велес2 : 0Енисей
06.08.2022 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Енисей2 : 1Велес
21.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Енисей3 : 2Велес
10.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Велес1 : 0Енисей
03.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Велес1 : 1Енисей
09.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Енисей2 : 0Велес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс37
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Волга Ул33
9 Нефтехимик33
10 Енисей23
11 Челябинск33
12 Ротор23
13 Арсенал Т23
14 Текстильщик32
15 Сочи21
16
Зона вылета
КАМАЗ20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Енисей
0%
Ничья
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Велес
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