Енисей - Велес 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Велес, которое состоится 26 Июля 2026 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный имени Ленинского комсомола (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Алексей Борисович Стукалов
|27.11.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|06.08.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|21.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|3 : 2
|10.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 0
|03.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 1
|09.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|2
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Шинник
|2
|4
|7
|Урал
|2
|3
|8
|Волга Ул
|3
|3
|9
|Нефтехимик
|3
|3
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Челябинск
|3
|3
|12
|Ротор
|2
|3
|13
|Арсенал Т
|2
|3
|14
|Текстильщик
|3
|2
|15
|Сочи
|2
|1
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|2
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|2
|0