Уфа - СКА-Хабаровск 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - СКА-Хабаровск, которое состоится 26 Июля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Михаил Николаевич Семёнов
|03.05.2026
|Россия — Лига Pari
|32-й тур
|3 : 0 Т
|19.07.2025
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 3
|02.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 0
|11.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|30.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|21.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 2
|28.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|09.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|2
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Шинник
|2
|4
|7
|Урал
|2
|3
|8
|Волга Ул
|3
|3
|9
|Нефтехимик
|3
|3
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Челябинск
|3
|3
|12
|Ротор
|2
|3
|13
|Арсенал Т
|2
|3
|14
|Текстильщик
|3
|2
|15
|Сочи
|2
|1
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|2
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|2
|0