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Уфа - СКА-Хабаровск 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
26 Июля 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Главный судья: Данила Цурков (Москва, Россия);
Уфа
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - СКА-Хабаровск, которое состоится 26 Июля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Михаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
03.05.2026 Россия — Лига Pari 32-й тур СКА-Хабаровск3 : 0 ТУфа
19.07.2025 Россия — Лига Pari 1-й тур Уфа1 : 1СКА-Хабаровск
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Уфа
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Уфа3 : 3СКА-Хабаровск
02.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Уфа3 : 0СКА-Хабаровск
11.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Уфа
30.04.2018 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Уфа1 : 0СКА-Хабаровск
21.10.2017 Россия - Премьер-Лига 14-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Уфа
28.10.2015 Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 0СКА-Хабаровск
09.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс37
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Волга Ул33
9 Нефтехимик33
10 Енисей23
11 Челябинск33
12 Ротор23
13 Арсенал Т23
14 Текстильщик32
15 Сочи21
16
Зона вылета
КАМАЗ20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
СКА-Хабаровск
0%

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