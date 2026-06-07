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Ленинградец - Урал 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Рощино-Арена (Рощино, Россия), вместимость: 1534
26 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Главный судья: Олег Журавлёв (Подольск, Россия);
Ленинградец
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Урал, которое состоится 26 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рощино-Арена (Рощино, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Сергей Иванович Подпалый
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
19.07.2026 Россия — Лига Pari 2-й тур 2 : 0Ленинградец
11.07.2026 Россия — Лига Pari 1-й тур 3 : 0Ленинградец
04.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 0Ленинградец
13.06.2026 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 1 : 1Ленинградец
07.06.2026 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур Ленинградец3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс26
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Волга Ул33
9 Нефтехимик33
10 Енисей23
11 Челябинск33
12 Ротор23
13 Арсенал Т23
14 Текстильщик21
15 Сочи21
16
Зона вылета
КАМАЗ20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
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