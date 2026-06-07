Ленинградец - Урал 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Урал, которое состоится 26 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рощино-Арена (Рощино, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Иванович Подпалый
|Сергей Николаевич Юран
|19.07.2026
|Россия — Лига Pari
|2-й тур
|2 : 0
|11.07.2026
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|3 : 0
|04.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|13.06.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|1 : 1
|07.06.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|2
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Шинник
|2
|4
|7
|Урал
|2
|3
|8
|Волга Ул
|3
|3
|9
|Нефтехимик
|3
|3
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Челябинск
|3
|3
|12
|Ротор
|2
|3
|13
|Арсенал Т
|2
|3
|14
|Текстильщик
|2
|1
|15
|Сочи
|2
|1
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|2
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|2
|0